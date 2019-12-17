В Киеве раскрыли объем переплаты за поступающий по реверсу газ

Украина с 2015 года переплатила за газ, поступающий в страну по так называемым реверсным схемам из стран Европы, около 1,5 млрд долларов, сообщил депутат Верховной рады Андрей Деркач.

«Украина за пять лет, по самым скромным подсчетам экспертов, переплатила почти 1,5 млрд долларов за так называемый «европейский» газ», – сказал депутат, добавив, что «большая часть этой суммы осела в карманах организаторов схемы и предположительно чиновников Нафтогаза».

Деркач напомнил, что хотя Нафтогаз заявляет о приобретении так называемого «европейского газа», на самом деле речь идет о российском газе, который пересекает западную границу Украины, чаще всего со Словакией, и возвращается в страну как «европейский», передает ТАСС.

Он также уточнил, что с 2015 по 2018 годы средняя цена газа в Европе составляла около 210 долларов за 1 тыс. кубометров, тогда как Нафтогаз приобретал топлово по средней цене в 245 долларов, так что разница составила 35 долларов за 1 тыс. кубометров. А с июля 2018 года по апрель 2019 года средняя цена газа в ЕС была 238,5 долларов за 1 тыс. кубометров, в то время как Киев импортировал газ по 288,5 долларов в среднем, и переплата составила 50 долларов за 1 тыс. кубов.

Ранее во вторник глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил, что стоимость газа зимой 2020 года для украинцев станет известна после завершения переговоров с Россией.

Напомним, бывший президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял о полном отказе Киева от российского газа и «энергетической независимости» от Москвы. При этом Порошенко признавал, что цена на российский газ ниже, чем на «реверсный» из Европы, а причины отказа от прямых поставок из РФ – чисто политические.

На деле «энергетическая независимость» Украины привела к тому, что у страны возникли серьезные проблемы в прошлом году после отказа Газпрома от поставок и транзита газа на Украину, о чем подробно сообщала газета ВЗГЛЯД. В итоге Порошенко пришлось призывать украинцев откликнуться на инициативу Нафтогаза и сократить объемы потребления газа.

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