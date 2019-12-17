Ирина Шейк удивила поклонников новым образом

17.12.2019, 15:04, Разное

Ирина Шейк удивила поклонников новым образом. Она приняла участие в фотосессии для журнала 7Hollywood в металлическом корсете.
Ирина Шейк поделилась на своей странице в Instagram снимком, который украсит обложку издания. Звезда позировала для фотосессии, облачившись в золотой корсет и чокер. Этот наряд отлично подчеркнул идеальную фигуру. Особое внимание фанатов было обращено на бюст. Подписчики высоко оценили образ знаменитости. Они осыпали Ирину Шейк комплиментами. Нашлись среди фолловеров и те, кому эта одежда не пришлась по вкусу. Они сравнили боди с «трусами верности», а чокер с ошейником.

Некоторые поклонники уверены, что бывший возлюбленный Ирины Шейк Брэдли Купер, с которым они вместе воспитывают дочь Лею, жалеет о расставании с такой красивой избранницей. Подробности разрыва отношений модель не комментирует. В браке с музыкантом Шейк прожила четыре года. С рождением дочери модель не пропала со страниц модного глянца, а наоборот стала чаще появляться в мире моды. Она участвует в показах различных брендов, которые относятся к «тяжелому люксу». Ирина Шейк часто принимает участие в съемках для марки Intimissimi, лицом которой она выступает.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: По словам вокалиста, каждая песня нового сборника – это отдельная глава его жизни. Поклонникам Сергей Лазарев рекомендует слушать композиции именно в том порядке, в котором он их собрал. Так фанаты смогут не только услышать, но и «увидеть» альбом, прочувствовать его. Звезда подчеркнула, что концептуальной является и обложка пластинки. На ней Лазарев запечатлен без рубашки. «Я […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика