Ирина Шейк удивила поклонников новым образом. Она приняла участие в фотосессии для журнала 7Hollywood в металлическом корсете.

Ирина Шейк поделилась на своей странице в Instagram снимком, который украсит обложку издания. Звезда позировала для фотосессии, облачившись в золотой корсет и чокер. Этот наряд отлично подчеркнул идеальную фигуру. Особое внимание фанатов было обращено на бюст. Подписчики высоко оценили образ знаменитости. Они осыпали Ирину Шейк комплиментами. Нашлись среди фолловеров и те, кому эта одежда не пришлась по вкусу. Они сравнили боди с «трусами верности», а чокер с ошейником.

Некоторые поклонники уверены, что бывший возлюбленный Ирины Шейк Брэдли Купер, с которым они вместе воспитывают дочь Лею, жалеет о расставании с такой красивой избранницей. Подробности разрыва отношений модель не комментирует. В браке с музыкантом Шейк прожила четыре года. С рождением дочери модель не пропала со страниц модного глянца, а наоборот стала чаще появляться в мире моды. Она участвует в показах различных брендов, которые относятся к «тяжелому люксу». Ирина Шейк часто принимает участие в съемках для марки Intimissimi, лицом которой она выступает.

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