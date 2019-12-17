Во Франции осквернили памятник жертве нацистских лагерей

17.12.2019, 14:58, Новости дня

Во Франции вандалы осквернили памятник узнице нацистских лагерей Симоне Вейль, установленный неделю назад, пишут СМИ.

Люк Буар, Мэр города Ла-Рош-сюр-Йона, где произошел инцидент, осудил нарушителей, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Се ньюс». Мэрия города пожаловалась в полицию на инцидент.

Симона Вейль в возрасте 16 лет была арестована гестапо в Ницце, она и вся ее семья прошли через Освенцим, выжить смогла только Симона и ее сестра.

Позже она занимала пост министра здравоохранения, в 1979 году прошла в Европарламент и стала его председателем.

Симона Вейль умерла 30 июня 2017 года, не дожив две недели до своего 90-летия.

В ноябре 2019 года в Харькове памятник советскому маршалу Георгию Жукову облили краской.



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