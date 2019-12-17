Киргизский дипломат в РФ попросил проверить факты избиения мигрантов

Почетный консул Киргизии в Хабаровске Кадырбек Мырзабаев обратился в прокуратуру, ФСБ и УМВД с заявлением о том, что получил жалобы от 18 граждан республики, работающих в местной автотранспортной компании, на применение к ним силы со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Он просит ведомство дать правовую оценку и принять меры. «Обратились 18 человек, которые пожаловались на применение силы со стороны сотрудников правоохранительных органов. Они сообщили, что из автопарка компании «Пять звезд», где они работают, их увезли в здание ФМС, били дубинкой…», – сказал Мырзабаев.

Он рассказал, что у некоторых трудовых мигрантов имеются проблемы с документами, консульство поможет им в возвращении на родину. Часть из них сейчас вышла на работу, но некоторые находятся дома по состоянию здоровья.

«Написал в прокуратуру, ФСБ, МВД по региону с просьбой отреагировать и принять меры», – сказал Мырзабаев. По его словам, представитель УМВД, с которым он встречался, сообщил, что дело по фату происшествия с мигрантами расследуется, информирует ТАСС.

Мигранты, обратившиеся в консульство Киргизии, заявили о том, что 12 декабря более 70 человек были задержаны и избиты. МИД Киргизии призвал российскую сторону расследовать данное происшествие. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю информацию не прокомментировали, но сообщили, что на прошлой неделе сотрудники полиции и ФСБ совместно с Росгвардией провели рейд «Нелегальный мигрант» на территории одного из автотранспортных предприятий Хабаровска.

«73 человека не имели документов, удостоверяющих личность, они были доставлены в отдел миграционного контроля, 12 из них находились в стране с нарушением установленного порядка», – сказали в пресс-службе.

В компании «Пять звезд», между тем, заявили, что все сотрудники предприятия работают легально, «со всеми документами, разрешающими пребывание в стране. О том, что у кого-то из них есть проблемы с документами, нам бумаг после рейда не поступало», – сообщили в компании, добавив, что после инцидента на предприятии никто не был уволен, работает компания в штатном режиме.

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