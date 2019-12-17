Сотрудница заправки прогнала вооруженного грабителя шваброй

Преступник ворвался в торговое помещение автозаправочной станции с перцовым баллончиком. С помощью него злоумышленник нейтрализовал охранника, распылив смесь ему в лицо, сообщает телеканал «Царьград».

Смотритель выбежал на улицу, после чего грабитель подошел к прилавку и стал искать деньги. Ситуацию спасла оператор заправки, которая попыталась прогнать вора. Он попытался использовать «перцовку», но выстрелил себе в лицо. Воспользовавшись моментом, женщина взялась за швабру и с помощью него прогнала незадачливого хулигана прочь.

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