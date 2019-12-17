Мнение: «Будут резать»: как спасти «Адмирала Кузнецова»?

Судя по всему, пожар стал последней каплей для «Адмирала Кузнецова». К решению его судьбы подключаются не только военные, но и «бухгалтера» из Минпромторга. Но ни о чем хорошем для последнего российского авианосца это не свидетельствует. Похоже, «будут резать».

Скажем честно, если сидеть с калькулятором и считать, то все сходится к решению об утилизации:

Во-первых, корабль очень возрастной. Даже его глубокая модернизация не слишком продлит срок последующей эксплуатации.

Во-вторых, проект сам по себе не вполне удачный. Ряд западных изданий признал российский авианосец одним из худших за всю историю. К сожалению, немалая доля правды в этом есть. «Адмирал Кузнецов» представляет собой, по сути, вариацию на тему вертолетоносца, не предназначенного для тяжелых самолетов. Тот же Су-33 с полной боевой нагрузкой с него не взлетит. Да и во время операции в Сирии было потеряно два палубных самолета при попытке приземлиться на нем.

В-третьих, стоимость модернизации корабля поражает. Изначально озвучивалась цифра в 70 миллиардов рублей. После того, как авианосец едва не утопили вместе с плавучим доком ПД-50 и повредили его рухнувшим краном, сумма работ, мягко говоря, подросла. Подъем дока оценивается порядка в миллиард рублей, но власти придумали оригинальную замену ему.

Два сухих дока 82-го судоремонтного завода будут реконструированы в один большой силами петербургского акционерного общества «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство». Сумма контракта приближается к 24 миллиардам рублей. Впечатляет. А теперь еще и пожар в энергетическом отсеке авианосца. Общая стоимость работ вокруг «Адмирала Кузнецова» гарантированно перехлестнет полтора миллиарда долларов, а то и больше. На эти деньги можно построить несколько новейших АПЛ «Борей» или фрегатов проекта 22350, которые представляют собой реальную силу.

Выходит, «надо резать»?

Все так, но есть один важный нюанс. «Разрезав» сегодня «Адмирала Кузнецова», Минобороны лишится остатков своей палубной авиации. Садиться и взлетать с авианосца, совершать ночные полеты над морем – это особое искусство, которое необходимо долго осваивать и постоянно поддерживать. Одними тренажерами тут не обойтись.

Оставшись без «Адмирала», Россия на долгие годы, возможно, десятилетия утратит палубную авиацию как явление. Много ведется дискуссий, нужны ли нашей стране авианосцы. Нужны. Настоящие, «стотысячники, которые можно будет отправлять и к берегам Сирии, и Венесуэлы, и к другим точкам на карте. Но строить их дорого и долго, за это время вся школа палубной авиации будет просто утрачена.

Ранее мы называли три варианта дальнейшей судьбы «Адмирала Кузнецова»: утилизация, дорогостоящая модернизация до уровня современного боевого корабля и превращение его в музей-памятник советском флоту. Есть еще один вариант – превратить его в учебный корабль, перегнав на Черное море. Это будет практичнее, быстрее и дешевле, чем пытаться сделать из него «вундерваффе».

Источник https://narodreporter.livejournal.com/139918.html

Источник: Теория элит

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