Эксперты признали, что работа мозга на 90% необъяснима

Американские нейробиологи провели ряд экспериментов с лабораторными мышами, наблюдая за активностью 60 тысяч различных зрительных нейронов мышей. Оказалось, лишь 10% из них работают так, как считалось ранее.

Модель работы мозга была предложена еще 60 лет назад. Ее активно используют нейробиологи и сегодня, но, как оказалось, напрасно. Недавно ученые из Института Аллена по исследованиям мозга в США провели эксперимент с лабораторными мышами. Пока грызуны смотрели на разные изображения и видеоролики, специалисты анализировали активность их зрительных нейронов. Около двух третей нейронов в итоге демонстрировали более специализированное поведение, чем предполагали исследователи.

В результате специалисты отметили, что существующую модель все же нельзя назвать ошибочной. Скорее всего, ей следует лишь небольшая часть зрительных нейронов. В данном случае эта небольшая часть составила только 10%.

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