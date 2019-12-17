Известно, как возникает азарт

Группа экспертов поделилась результатами исследования, направленного на изучение феномена азарта и желания соревноваться с другими. Выяснилось, что чаще всего людьми руководит желание обогатиться или же любопытство.

Долгое время ученые понятие не имели, как и почему возникает желание соревноваться с другими и азарт. Ранее проведенные исследования не давали однозначные ответы на данные вопросы. Недавно эксперты все же смогли провести масштабное исследование, которое позволило все же понять эти процессы. Оказалось, что первым весомым фактором, вовлекающим человека в азартные игры, является неопределенность. Также стало известно, что во время азартных игр у человека выделяется гормон дофамина.

Специалисты отметили, что нередко именно азарт способствует успеху личности в спорте или же в бизнесе. Отсутствие азарта может привести к неудачам.

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