У варанов обнаружена необычная система дыхания

17.12.2019, 14:52, Новости дня

Научные сотрудники Университета Юты заявили, что степные вараны имею уникальную систему дыхания. Об этом стало известно, в ходе недавно проведенного исследования.

Известно, что птицы, рептилии и млекопитающие имеют абсолютно разные структуры легких. Млекопитающие, например, вдыхают насыщенный кислородом воздух, который поступает в мелкие ветви, заканчивающиеся небольшими мешочками. В кровь попадает кислород, а выходит из нее углекислый газ. У птиц этот процесс происходит абсолютно иначе, ведь у них воздух проходит через большую часть легкого, но в одну сторону. Американские специалисты недавно проведи исследование, в ходе которого анализировали дыхательную систему степных варанов.

В результате ученые были шокированы, ведь оказалось, что структура легких степных варанов является гибридом систем птиц и млекопитающих. Как так получилось, эксперты пока сами не знают.



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