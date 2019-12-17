Мнение: Пися-сожительница

Вчера в Инстаграме я написала об истории 8-летнего пацана, которого «воспитывал» сожитель матери.
Ну, как воспитывал? Ставил его на колени на гречку и давал пинки, читая одновременно лекцию, каким должен быть настоящий мужчина. Видео этого ужаса вы можете посмотреть в моём Телеграм-канале, а тут я покажу вам лишь фото:
Фото: СК РФ
Когда история вскрылась, ублюдка-сожителя задержали. Мать же в оправдание заявила, что лично всё проверила — нет, стоять на гречке коленями ей не больно.
Она назвала ситуацию «раздутой».
Вот только деталь — колени мальчишки превратились в месиво. В ранах — гречневая крупа. Как ребёнок не стал инвалидом — просто повезло. А горе-мать считает ситуацию чрезмерно раздутой.
Что примечательно, социальные органы Омска вернули мальчика этой, простите, матери. Она сейчас говорит, что раскаивается, и просит оставить её в покое.
Я не знаю, чем думают работники органов соцопеки, возвращая ребёнка этой безумной твари. Тем более, что на неё заведены уголовные дела по статьям «Истязание» и «Умышленное причинение вреда здоровью».
Впрочем, я хочу поговорить о другом — о других, в смысле, органах.
Чем думают наши бабы, когда приводят сожителей в свой дом к своим детям? Для меня очевидно, что вот эта вот идиотка думала тупой и текущей писей.
Для писи сожитель важнее сына. Что сын? Он от прошлого мужика — одна обуза. А вот новый член — свет в окошке. Вдруг поженится, пися станет замужней женой, а не брошенкой — социально порицаемой разведёнкой с прицепом!
Для писи половой член сожителя — главное в жизни. Она покорно отдаёт ребёнка на растерзание упырю. Его, знаете ли, тоже можно понять — чужой ребёнок его раздражает. Вот он и «учит» его уму-разуму — как в гестапо примерно.
Горе-мать (по факту не мать вовсе, а конченная пися-сожительница) смотрит на страдания сына и даже оправдывает этого упыря. Может, он прав, воспитывая строго ребёнка? Да и стоять коленями на гречке не так уж и больно — можно и потерпеть.
А сколько было историй, когда сожители насиловали молоденьких дочек таких вот кулём? А потом, если дочь расскажет, мать ей не верит. Точнее, не хочет верить, потому что если поверит, то упыря-сожителя ведь придётся выставить вон из дома.
А пися не хочет его выгонять. Останется одна — для неё это будет трагедией. Большей трагедией, чем страдания её ребёнка.
Что я думаю о таких вот бабах? Скажу откровенно: я не считаю их женщинами — это мрази. И я отношу к таким мразям и тех, кто гробит не только физическое, но и психическое здоровье детей.
Ну, например, показывая на своём примере дочери череду мужиков, живущих с ней, как это любит делать одна известная телеведущая.
Только мразь может таскать мужиков в дом к своим детям. Лишь мразь способна ставить интересы своего полового органа выше здоровья и счастья детей.
И нет — я не против личного счастья женщины, но прежде чем пустить мужчину в дом к детям, сто раз проверь его и при первом же звоночке выгони — дети всегда должны быть на первом месте.
А вы что думаете о писях-сожительницах?
Источник: Лена Миро
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