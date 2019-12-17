Уволенного за антисемитизм консула Украины в Гамбурге восстановили на дипслужбе

17.12.2019, 14:44, Новости дня

МИД Украины восстановил бывшего консула страны в Гамбурге Василия Марущинца на дипломатической службе, несмотря на его многочисленные антисемитские и неонацистские высказывания в соцсетях.

Таким образом МИД Украины выполнил решение 6-го апелляционного административного суда, передает ТАСС.

С 9 декабря он занимает должность первого секретаря отдела безопасности департамента противодействия угрозам со стороны РФ в центральном офисе МИДа. При этом суд постановил восстановить его именно консулов Гамбурге.

Кроме того, Марущинцу выплатили по решению суда сумму среднего заработка за время «вынужденного прогула» – 218 тыс. гривен (около 9 тыс. долларов).

В мае министерство иностранных дел Украины отстранило Марущинца от работы за антисемитские высказывания – он, как сообщал журналист Анатолий Шарий, восхвалял в соцсетях фашистскую идеологию, признавался в резкой неприязни ко всем, кто ее не поддерживает.

После этого еврейские организации заявили о росте антисемитизма на Украине.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Саратове на стройплощадке школы произошло обрушение стрелы башенного крана. В результате ЧП пострадали двое рабочих.  Получившие травмы граждане были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. На месте происшествия работают оперативные службы, пишет сайт VSE42.RU. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика