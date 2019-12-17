Уволенного за антисемитизм консула Украины в Гамбурге восстановили на дипслужбе

МИД Украины восстановил бывшего консула страны в Гамбурге Василия Марущинца на дипломатической службе, несмотря на его многочисленные антисемитские и неонацистские высказывания в соцсетях.
Таким образом МИД Украины выполнил решение 6-го апелляционного административного суда, передает ТАСС.
С 9 декабря он занимает должность первого секретаря отдела безопасности департамента противодействия угрозам со стороны РФ в центральном офисе МИДа. При этом суд постановил восстановить его именно консулов Гамбурге.
Кроме того, Марущинцу выплатили по решению суда сумму среднего заработка за время «вынужденного прогула» – 218 тыс. гривен (около 9 тыс. долларов).
В мае министерство иностранных дел Украины отстранило Марущинца от работы за антисемитские высказывания – он, как сообщал журналист Анатолий Шарий, восхвалял в соцсетях фашистскую идеологию, признавался в резкой неприязни ко всем, кто ее не поддерживает.
После этого еврейские организации заявили о росте антисемитизма на Украине.
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