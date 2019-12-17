Как платить налоги от сдачи квартиры в аренду

У московских арендодателей есть выбор, какой налоговый режим выбрать для налогообложения доходов от аренды: НДФЛ, налог на профессиональный доход, патент или УСН. Департамент экономической политики и развития города Москвы подготовил для собственников недвижимости инструкцию, в которой рассказывается об условиях применения каждого из этих режимов при налогообложении аренды недвижимости.

Налог на доходы физических лиц:

Налог на профессиональный доход:

Патентная система налогообложения:

Упрощенная система налогообложения:

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