Первый китайский авианосец ввели в эксплуатацию

Первый китайский авианосец собственного производства, получивший название «Шаньдун», введен в эксплуатацию в порту города Санья.

Как передает агентство Синьхуа, торжественная церемония состоялась в 16.00 по местному времени (11.00 мск), в ней принял участие председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

«Шаньдун» стал первым авианосцем Китая собственного производства.

Напомним, в апреле китайские СМИ опубликовали видео, на котором запечатлены испытания авианосца проекта 001А, в ролике демонстрируется взлет самолетов с палубы корабля.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Саратове на стройплощадке школы произошло обрушение стрелы башенного крана. В результате ЧП пострадали двое рабочих. Получившие травмы граждане были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. На месте происшествия работают оперативные службы, пишет сайт VSE42.RU.