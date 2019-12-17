Первый китайский авианосец ввели в эксплуатацию

17.12.2019, 14:37, Новости дня

Первый китайский авианосец собственного производства, получивший название «Шаньдун», введен в эксплуатацию в порту города Санья.

Как передает агентство Синьхуа, торжественная церемония состоялась в 16.00 по местному времени (11.00 мск), в ней принял участие председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

«Шаньдун» стал первым авианосцем Китая собственного производства.

Напомним, в апреле китайские СМИ опубликовали видео, на котором запечатлены испытания авианосца проекта 001А, в ролике демонстрируется взлет самолетов с палубы корабля.



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