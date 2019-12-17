«Вот вам правда»: дочь показала на видео смертельное увлечение Борисовой

Девочка

намекнула, что ее звездная мама вновь подсела на запрещенные вещества, несмотря

на громкие заявления о победе над пагубной зависимостью. В качестве

доказательства Полина опубликовала в «Инстаграме» видео, на котором

запечатлено, как их собака ест разбросанные на полу таблетки.

«Вот вам

правда! Я забрала собаку, чтобы она не отравилась мамиными «лекарствами», – цитирует

ребенка «Экспресс газета». При этом дочь Даны Борисовой пригрозила, что может

выложить еще много разоблачительных фото и видео.

Наследница телезвезды заявила,

что именно из-за «новых старых проблем» Даны Борисовой они сильно поругались,

после чего девочке даже пришлось вызывать скорую помощь. Позже Полину забрал

отец.

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Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official) 19 Июн 2019 в 11:31 PDT

Сейчас дочь Даны Борисовой

находится у папы и пробудет там довольно долго. По ее словам, знаменитая

родительница в самое ближайшее время вновь отправится на реабилитацию в

Таиланд.

Напомним, ранее Дана Борисова сообщила, что дочь залила рукопись ее книги «Жизнь в кайф», в которой откровенно рассказала о своих зависимостях и о том, как смогла их преодолеть. Испугавшись материнского гнева, девочка выкинула тетрадь.

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