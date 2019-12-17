«Вот вам правда»: дочь показала на видео смертельное увлечение Борисовой

17.12.2019, 14:30, Разное

Девочка
намекнула, что ее звездная мама вновь подсела на запрещенные вещества, несмотря
на громкие заявления о победе над пагубной зависимостью. В качестве
доказательства Полина опубликовала в «Инстаграме» видео, на котором
запечатлено, как их собака ест разбросанные на полу таблетки.

«Вот вам
правда! Я забрала собаку, чтобы она не отравилась мамиными «лекарствами», – цитирует
ребенка «Экспресс газета». При этом дочь Даны Борисовой пригрозила, что может
выложить еще много разоблачительных фото и видео.

Наследница телезвезды заявила,
что именно из-за «новых старых проблем» Даны Борисовой они сильно поругались,
после чего девочке даже пришлось вызывать скорую помощь. Позже Полину забрал
отец.

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Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official) 19 Июн 2019 в 11:31 PDT

Сейчас дочь Даны Борисовой
находится у папы и пробудет там довольно долго. По ее словам, знаменитая
родительница в самое ближайшее время вновь отправится на реабилитацию в
Таиланд.

Напомним, ранее Дана Борисова сообщила, что дочь залила рукопись ее книги «Жизнь в кайф», в которой откровенно рассказала о своих зависимостях и о том, как смогла их преодолеть. Испугавшись материнского гнева, девочка выкинула тетрадь. 



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