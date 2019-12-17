Родившая Гузеева бросила ребенка на мужа и сбежала

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Последнее: Украина подписала соглашение об упрощении визового режима с Северной Македонией. Об этом сообщил государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц в Twitter. «В Северную Македонию без виз уже на постоянной основе: отменено как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы», — говорится в сообщении. До Північної Македонії без віз уже на постійній основі: скасовано як коротко-, так […]
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