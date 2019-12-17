Родившая Гузеева бросила ребенка на мужа и сбежала

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Публикация от ЛАРИСА ГУЗЕЕВА ПОЖЕНИТ ВСЕХ (@guzeeva_love) 16 Дек 2019 в 8:17 PST

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Последнее: Прежде всего, стоит внимательно подойти к выбору продуктов. Ведь некоторые из них, несмотря на высокое содержание белка, могут дать обратный эффект. Более того, их чрезмерное потребление приводит к ожирению. Первые в списке запрещенных продуктов – йогурты. Речь идет о тех, которые с добавками или имеют фруктовый вкус. Поэтому следует отдать предпочтение био-йогуртам. В них не […]