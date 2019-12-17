Экс-глава пенитенциарной службы Старенький сообщил о бунте в СИЗО в Кропивницком

17.12.2019, 14:30, Новости дня

Бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький на своей странице в Facebook сообщил, что в СИЗО в Кропивницком 16 декабря произошел бунт.

«Один из заключенных напал на женщину психолога и избил ее (есть подозрение что не только избил). После этого начал призывать других заключенных его поддержать. Те вышли из камер и совершили неповиновение и беспорядок. Успокоились не скоро», – отметил он.

По данным Старенького, бунт в СИЗО продолжается.

«Под контролем заключенных сегодня утром два корпуса. Ключи у сотрудников забрали. Ситуация неуправляемая администрацией», – добавил он.

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Posted by Сергій Старенький on Teisipäev, 17. detsember 2019

Позже в видеообращении Старенький сказал, что причиной стала попытка вывезти из СИЗО «смотрящих» за ним. Такое решение было принято якобы главой Кировоградской облгосадминистрации по договоренности с правоохранителями без ведома начальника СИЗО.

Так, были вывезены двое «смотрящих», когда попытались вывезти третьего – «Арсена» – тот призвал других узников к неподчинению. 

По данным Старенького, именно «Арсен» допустил рукоприкладство к женщине-психологу. 

Он добавил, что по состоянию на утро сегодняшнего дня ситуация в СИЗО не изменилась, охрану в заведении не усилили.

Щодо бунту в Кіровоградському СІЗО

Posted by Сергій Старенький on Teisipäev, 17. detsember 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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