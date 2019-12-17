Суркис не отпустил игроков «Динамо» на церемонию награждения премиальными за победу на чемпионате мира U20 – Петраков

Бывший наставник молодежной сборной Украины Александр Петраков, который привел команду к победе на чемпионате мира 2019 года, расстроен из-за отсутствия на церемонии награждения премиальными футболистов «Динамо», об этом тренер сказал в комментарии программе «Футбольный формат».
«Президент «Динамо» [Игорь Суркис] не отпустил игроков киевского клуба на этот вечер. Им запретили приходить, поэтому я расстроен. У нас была одна семья, а ее разрушили. Ребята не виноваты, они ни при чем, но так случилось, я просто констатирую факт», – сказал Петраков.
Тренер добавил, что по отношению к сборной Украины U20 «стало очень много негатива».
«Казалось бы, Украина стала чемпионом мира. А столько негатива выливается: неверно играли, неправильно все остальное делали. Можно подумать, будто мы какая-то сборная Испании, Франции или Германии. Просто кошмар. Скажу вам откровенно: хорошего я за это время мало слышал, только от простых людей», – добавил наставник.
16 декабря Украинская ассоциация футбола наградила тренерский штаб и игроков сборной Украины U20, которые одержали победу на чемпионате мира 2019 года, премиальными в размере $1 млн.
15 июня молодежная сборная Украины стала чемпионом мира по футболу, победив в финале сборную Южной Кореи со счетом 3:1.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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