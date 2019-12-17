Роскомнадзор заблокировал иностранный сайт с данными 1 млн россиян

17.12.2019, 14:30, Новости дня

Роскомнадзор выявил зарубежный сайт с персональными данными 1 млн жителей России, сообщили в ведомстве.

«Специалисты управления Роскомнадзора по Курганской области в результате рассмотрения обращения гражданина выявили зарубежный интернет-ресурс, который хранит за пределами страны персональные данные россиян из 60 городов и жителей 34 городов Казахстана. Под запрет попал сайт nomerekaterinburga.com, домен которого расположен на территории Франции. В базе интернет- ресурса в алфавитном порядке собраны сведения (фамилии, имена, отчества, домашние адреса и телефоны) 1 млн россиян», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, в понедельник Роскомнадзор обратился к администрации Twitter за разъяснениями причин ограничения доступа к ряду российских аккаунтов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Не будучи специалистом в вопросах торговли газа, трудно даже представить, сколько и как Украина теряла, связавшись с Газпромом. Речь идет не только о прямых поставках, которыми Газпром пытался вывернуть Украине руки на сумму почти $60 млрд., но и о транзитным договором. Не знаю, что там было в нем прописано, но сегодня выяснилось, что именно условия […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика