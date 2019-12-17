Роскомнадзор заблокировал иностранный сайт с данными 1 млн россиян

Роскомнадзор выявил зарубежный сайт с персональными данными 1 млн жителей России, сообщили в ведомстве.
«Специалисты управления Роскомнадзора по Курганской области в результате рассмотрения обращения гражданина выявили зарубежный интернет-ресурс, который хранит за пределами страны персональные данные россиян из 60 городов и жителей 34 городов Казахстана. Под запрет попал сайт nomerekaterinburga.com, домен которого расположен на территории Франции. В базе интернет- ресурса в алфавитном порядке собраны сведения (фамилии, имена, отчества, домашние адреса и телефоны) 1 млн россиян», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, в понедельник Роскомнадзор обратился к администрации Twitter за разъяснениями причин ограничения доступа к ряду российских аккаунтов.
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