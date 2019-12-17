В Сети продемонстрировали эксклюзивные «Жигули» с кожаным моторным отсеком

В свое время автомобиль «Жигули» был очень востребован, а сейчас его тюнингованные экземпляры можно встретить в гаражах коллекционеров. В Сети показали снимок эксклюзивной модификации легендарной марки с кожаным отсеком мотора.

Как видно из обнародованных фотографий, эксперты специально модифицировали Lada 2103 года выпуска. Рязанский автомастер Сергей Грачёв использовал для создания новинки разработки американских и российских конструкторов. В машине установили эффективную стойку Hellaflush, а также алюминиевые 15-дюймовые с полировкой колесные диски японского производства.

Добавили специалисты и пневматическую подвеску, а в багажном отделении теперь размещен бак Accuair, улучшенный рядом элементов от модели E21 BMW 80-х годов. Силовую установку также заменили, теперь в автолегенде времен СССР размещен рядный DOHC производства Fiat, по аналогии с 132 моделью здесь установлен 2,0-литровый двигатель.

Для большего эффекта с транспортного средства сняли старые компоненты, заменив карбюратор двойной моделью Dellorto. Еще одним нововведением стала обмотка коллекторов и завершенная двустволка. При этом едва ли не главной фишкой машины стала желтая кожа с сотовым узором, которой полностью обтянули моторный отсек.

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