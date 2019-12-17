Депутата задержали по делу о хищении 20 млн рублей у «Газпрома» в Ленобласти

Следственный комитет сообщил о задержании сотрудниками ФСБ депутата Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия» Елены Маханек по делу о хищении у дочерней структуры «Газпрома» более 20 млн рублей, сообщила пресс-служба СК.
«17 декабря Маханек, являющаяся депутатом Законодательного собрания Ленинградской области, следователями совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержана в качестве подозреваемой, решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Фигурантом этого уголовного дела, по данным СК, также является задержанный в январе заместитель председателя правительства Ленинградской области по ЖКХ и энергетике Олег Коваль.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Не будучи специалистом в вопросах торговли газа, трудно даже представить, сколько и как Украина теряла, связавшись с Газпромом. Речь идет не только о прямых поставках, которыми Газпром пытался вывернуть Украине руки на сумму почти $60 млрд., но и о транзитным договором. Не знаю, что там было в нем прописано, но сегодня выяснилось, что именно условия […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ: РОССИЯ И МИР НА ПОРОГЕ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ / 3 ноября
- Мнение: Письмо: «Сижу по пояс голый, она нахваливает мои мышцы» / 23 апреля
- «Сейчас главное здоровье»: встревоженная Жасмин отказалась от подарков мужа / 11 декабря
- Бывший солист «Отпетых мошенников» Гарик Богомазов не общается с дочерью / 2 декабря
- Прямо в день рождения: сын Климовой получил жуткую травму / 26 ноября
- «Никто не смог бы остановить»: Стрелок из Благовещенска перед бойней откровенно рассказал о своих мотивах / 14 ноября
- Меган Маркл и принц Гарри готовятся к рождению второго ребенка / 9 ноября
- В Москве на программу «Моя улица» выделено 45,5 млрд рублей / 23 октября