Депутата задержали по делу о хищении 20 млн рублей у «Газпрома» в Ленобласти

17.12.2019, 14:26, Новости дня

Следственный комитет сообщил о задержании сотрудниками ФСБ депутата Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия» Елены Маханек по делу о хищении у дочерней структуры «Газпрома» более 20 млн рублей, сообщила пресс-служба СК.

«17 декабря Маханек, являющаяся депутатом Законодательного собрания Ленинградской области, следователями совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержана в качестве подозреваемой, решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Фигурантом этого уголовного дела, по данным СК, также является задержанный в январе заместитель председателя правительства Ленинградской области по ЖКХ и энергетике Олег Коваль.



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