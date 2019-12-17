Названы алкогольные напитки, вызывающие самое тяжелое похмелье

Медики назвали алкогольные напитки, вызывающие самое тяжелое похмелье. Специалисты предупредили, что чрезмерное употребление спиртного может нанести серьезный ущерб здоровью.

Традиционное застолье сопровождается не только изысканными блюдами, но и серьезными порциями спиртосодержащих напитков. Переедание, отягощенное отравлением алкоголем, часто приводит к нежелательным последствиям. В период новогодних праздников обычно растет число людей, обратившихся за медицинской помощью с симптомами интоксикации.

Медики предупредили, что алкогольные напитки могут вызвать сильнейшее отравление и привести к развитию абстинентного синдрома. На утро человек может ощутить сильную головную боль пульсирующего характера, сухость во рту и жажду, сердцебиение и нарушение сердечного ритма, усиленное выделение мочи и нарушение стула, повышенную чувствительность к свету, шуму, отсутствие аппетита, раздражительность, чувство вины за неподобающее поведение.

Крепкий алкоголь усваивается организмом продолжительное время, слабоалкогольные напитки, наоборот, быстро оказывают расслабляющий эффект. Крепленые вина имеют идеальный баланс концентрации спирта – вещество быстро всасывается в кровь, приводя к опьянению значительно быстрее. Это может спровоцировать человека превысить допустимую индивидуальную норму напитка. Портвейн и херес следует употреблять с особой осторожностью.

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