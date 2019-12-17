Названы алкогольные напитки, вызывающие самое тяжелое похмелье

Медики назвали алкогольные напитки, вызывающие самое тяжелое похмелье. Специалисты предупредили, что чрезмерное употребление спиртного может нанести серьезный ущерб здоровью.
Традиционное застолье сопровождается не только изысканными блюдами, но и серьезными порциями спиртосодержащих напитков. Переедание, отягощенное отравлением алкоголем, часто приводит к нежелательным последствиям. В период новогодних праздников обычно растет число людей, обратившихся за медицинской помощью с симптомами интоксикации.
Медики предупредили, что алкогольные напитки могут вызвать сильнейшее отравление и привести к развитию абстинентного синдрома. На утро человек может ощутить сильную головную боль пульсирующего характера, сухость во рту и жажду, сердцебиение и нарушение сердечного ритма, усиленное выделение мочи и нарушение стула, повышенную чувствительность к свету, шуму, отсутствие аппетита, раздражительность, чувство вины за неподобающее поведение.
Крепкий алкоголь усваивается организмом продолжительное время, слабоалкогольные напитки, наоборот, быстро оказывают расслабляющий эффект. Крепленые вина имеют идеальный баланс концентрации спирта – вещество быстро всасывается в кровь, приводя к опьянению значительно быстрее. Это может спровоцировать человека превысить допустимую индивидуальную норму напитка. Портвейн и херес следует употреблять с особой осторожностью.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Не будучи специалистом в вопросах торговли газа, трудно даже представить, сколько и как Украина теряла, связавшись с Газпромом. Речь идет не только о прямых поставках, которыми Газпром пытался вывернуть Украине руки на сумму почти $60 млрд., но и о транзитным договором. Не знаю, что там было в нем прописано, но сегодня выяснилось, что именно условия […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Про доброту защитников природы / 3 ноября
- Сергей Исаев рассказал о подготовке номеров в шоу «Уральские пельмени» / 17 ноября
- Мнение: История о театре / 11 марта
- Мнение: Ким Ир Сен о причинах гибели СССР / 24 октября
- Мнение: Дело Егора Жукова открыло самый настоящий ящик Пандоры / 8 декабря
- В аэропорту Домодедово мужчина угрожал взорвать гранату на борту самолета / 15 декабря
- Назван способ спасти Россию от позорного допинг-скандала / 10 декабря
- Мнение: В проверке отказано: МВД Белоруссии считает законными призывы изгнать «москалей» / 31 октября