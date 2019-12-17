Лечащий врач Даны Борисовой озвучил причину её нервного срыва

Лечащий врач Даны Борисовой Никита Лушников, председатель правления Национального антинаркотического союза, озвучил причину её нервного срыва во время недавнего скандала, произошедшего в семье. Инцидент имел место на прошлых выходных, к телеведущей домой явился экс-супруг Максим Аксёнов вместе с полицейскими и медиками и отобрал совместную дочь Полину.

По словам участников конфликта, поведение Даны Борисовой на тот момент они могут охарактеризовать как «неадекватное»: казалось, телеведущую больше беспокоила некая пропажа щенка, чем уход дочери, ещё она говорила о каких-то рукописях, испорченных Полиной. Однако знаменитость заявляет: она не пила алкоголь и не употребляла никаких запрещённых препаратов. Ситуацию взялся прояснить лечащий врач звезды, с которым она встретилась после семейного скандала. По словам доктора, у его пациентки случился нервный срыв на фоне биполярного расстройства.

В окружении Даны Борисовой пояснили: телезвезда подвержена так называемой эмоциональной дисрегуляции. Наличие биполярного расстройства (или маниакально–депрессивного психоза) ведущая не скрывает, она неоднократно говорила о том, что принимает соответствующие медикаменты от этого психического заболевания. Тем не менее, Дана Борисова не всегда может справиться с нахлынувшими эмоциями — именно это и произошло во время прихода к ней домой её бывшего мужа, а потому речь не может идти об употреблении напитков.



По словам Даны Борисовой, из-за переходного возраста дочери-подростка им не всегда удаётся находить общий язык. В тот день телеведущая не успевала дописать главу своей книги, поэтому обратилась к экс-супругу с просьбой взять на некоторое время Полину к себе, но девочка к отцу уезжать не хотела, а потому испортила часть материала, что и вывело звезду из себя. В результате инцидента Полину госпитализировали в детскую больницу, но сама она не комментирует ситуацию – «чтобы не навредить маме».

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