Григорий Лепс убедил Эмина Агаларова петь на русском языке

17.12.2019, 14:21, Разное

Ранее Эмин Агаларов не представлял, что сможет петь на русском языке. Однако Григорий Лепс убедил артиста в необходимости принятия этого решения.
В свое время музыкант всегда исполнять композиции на английском языке, а после судьбоносного разговора со старшим коллегой все изменилось. Именно Лепс сказал знаменитости, что его иностранные песни мало кто понимает и в РФ нужно петь по-русски. В результате продюсер подарил Агаларову трек «Я лучше всех живу». По словам исполнителя, он обнаружил интересные особенности в вокале во время пения на русском языке, чего нет в иностранных композициях. При этом бизнесмен отметил, что опасался представлять новую песню, однако она стала хитом. В скором времени на концертах исполнителя собирались полные залы, затем вышла первая русскоязычная пластинка «На краю», а за ней последующие альбомы.

Как сказал Агаларов, его стали приглашать на главные телеканалы для участия в сборных шоу и «огоньках». Музыкант понял: в исполнении песен на государственном языке РФ больше смысла.



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