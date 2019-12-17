Оставленный в машине грудной младенец умер на Урале

В Свердловской области полуторамесячный ребенок умер после того, как родители оставили его одного в автомобиле, пишут СМИ.

«Предварительно установлено, что мальчик был доставлен в больницу его отцом, который заметил, что самочувствие ребенка резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия к положительному результату не привели, и мальчик скончался», – говорится в сообщении на сайте регионального СУ СК.

В ходе осмотра тела ребенка не найдено признаков насильственной смерти, судмедэкспертиза установила, что ребенок умер от имевшегося у него заболевания, отметили в ведомстве.

СУ СК организовало доследственную проверку, проводится опрос родителей ребенка, медработников, анализируется медицинская документация.

Источник в правоохранительных органах Ura.ru сообщил, что до инцидента родители якобы оставили ребенка в автомобиле одного.

В начале декабря в частном детском саду в Ижевске годовалая девочка умерла во время тихого часа.

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