Чудо-женщина: Ирина Шейк в золотом корсете Тьерри Мюглера на обложке журнала 7Hollywood

Ирина Шейк предстала в образе современной Чудо-женщины, который был вдохновлен героиней комиксов компании DC. Автором нарядов выступил французский модельер, основатель модного бренда своего имени Тьерри Мюглер. Культовый дизайнер 80-х , персональный стилист Бейонсе, создатель сценических костюмов Дэвида Боуи и Леди Гаги уже второй раз в этом году заявляет о себе. Первый, когда Ким Кардашьян пришла в его «мокром» платье на Met Gala, второй — теперь, когда Ирина Шейк в золотом корсете появилась на обложке журнала 7Hollywood.

Для январского выпуска журнал снял две обложки со звездой. На второй бывшая возлюбленная Брэдли Купера позирует в новом образе — в коротком парике с оттенком холодного блонда.

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