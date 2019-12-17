Иван Дорн сыграет в новом фильме Кирилла Серебренникова: «Я заканчиваю карьеру певца, становлюсь актером»

В прошлом году Кирилл Серебренников триумфально перезапустил карьеру Ромы Зверя, выдав ему путевку в кинематограф: режиссер доверил главную роль, Майка Науменко, в картине «Лето» певцу, который ранее никогда не снимался в полном метре. Теперь Серебренников взялся за другую звезду мира музыки — Ивана Дорна.

Кирилл СеребренниковСеребренников разглядел в артисте актера:

Прежде всего, оказалось, что Ваня — замечательный драматический артист. Я это почувствовал по его роликам в YouTube. В них видна работа именно артиста: осмысленность, владение своим аппаратом, энергия, интерес к парадоксу, умение точно воплотить тот образ, который он придумал. Я решил предложить ему сыграть что-то иное, избавиться от имиджа шоумена. У нас в фильме «Петровы в гриппе» он играет одним кадром 18-тиминутный сложный эпизод, в котором есть все: смешное, трагическое, парадоксальное. Для меня и всей группы Ваня Дорн — настоящее открытие, прекрасный драматический артист, у которого, я уверен, серьезное большое будущее в театре и кино.

Иван Дорн в фильме «Петровы в гриппе»

В отличие от солиста группы «Звери», у Дорна уже есть опыт в кино, правда, печальный, как он сам признается. Напомним, он снимался в комедиях «Как найти идеал?» (2208), «Влюбленные» (2011), «12 месяцев» (2013), «Весёлые ребята;)» (2014).

Последние пять лет я не снимался ни в каких фильмах и короткометражках, кроме своих клипов, а все потому, что у меня было два неудачных опыта работы в кино, после которых я зарекся когда-либо еще сниматься. Но пришел Кирилл Серебренников, который увидел во мне актера и предложил сняться у себя в фильме. И я поверил ему, потому что он для меня безусловная величина как режиссер. Собственно, что меня больше всего волновало после того, как я снялся — это доволен ли мной мэтр. А он был доволен, сказал, что мне нужно продолжать сниматься, несмотря на все мои опыты прошлых лет, и что он верит в мое великое будущее как актера. Поэтому я заканчиваю свою карьеру певца и начинаю становиться актером, — объясняет свое решение Иван Дорн.

Кирилл Серебренников и Иван Дорн

По словам Дорна, герой не близок ему:

Всегда интересно играть человека, который совершенно не похож на меня: ни мыслями, ни отношением к жизни, ни характером — вообще ничем. Мне нужно было придумать этого человека. Как он ходит, разговаривает… Мне кажется, нам удалось что-то интересное. Это был эксперимент. Кадр, который длится 18 минут, первый съемочный день фильма, много текста и нет права на ошибку, потому что всего два дубля. Кирилл продолжает снимать фильм, и мне очень интересно, что получится. Я очень жду это кино.

Кадр из фильма «Петровы в гриппе»

Напомним, роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» стал настоящей литературной сенсацией последних лет, победителем многих книжных фестивалей и литературных премий России («Национальный бестселлер», приза критического жюри премии «Нос»). В центре сюжета — обычная семья с обычной фамилией, представители всего самого усредненного. Он — автослесарь, она — библиотекарь, у них есть сын. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь Петровых оказывается полной безумия.

Кадр из фильма «Петровы в гриппе»

Оригинальный сценарий фильма написал Кирилл Серебренников. Петровых играют Семен Серзин и Чулпан Хаматова.

Премьера картины намечена на следующий год.

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