Семьям погибших военнослужащих досрочно погасят ипотеку

17.12.2019, 14:12, Разное

Поправки вносятся в Федеральный закон «О
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». В
соответствии с законопроектом, государство может досрочно и единовременно, а не
в соответствии с графиком платежей, гасить ипотечный кредит военнослужащего.

Дожидаться вступления в наследство членов его семьи и
переоформления договора займа не нужно. Принятая норма распространяется на
жену, детей и родителей военнослужащего, если он не успел обзавестись семьей.

«Наследникам больше не придется отдельно принимать на
себя кредитные обязательства, с квартиры будет сниматься обременение сразу
после погашения остатка кредита, что даст возможность близким военнослужащего
распоряжаться имуществом сразу после вступления в наследство», – сказал спикер Госдумы
Вячеслав Володин.

Важно, что принятый законопроект распространяется и на
родителей военнослужащего, подчеркнул председатель нижней палаты. В случае
гибели сына они наследуют обязательства по ипотеке и сами проживают в квартире
или доме, для приобретения которого был оформлен кредит, отметил законодатель.
Он напомнил, что ранее родители военного не могли рассчитывать на
дополнительную помощь государства в выплате кредита.

Напомним, ранее Госдума приняла законопроект,
освобождающий компенсации обманутым дольщикам от налога на доходы физических
лиц (НДФЛ). Соответствующая норма будет применяться в отношении выплат,
полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года.



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