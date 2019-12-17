Семьям погибших военнослужащих досрочно погасят ипотеку

Поправки вносятся в Федеральный закон «О

накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». В

соответствии с законопроектом, государство может досрочно и единовременно, а не

в соответствии с графиком платежей, гасить ипотечный кредит военнослужащего.

Дожидаться вступления в наследство членов его семьи и

переоформления договора займа не нужно. Принятая норма распространяется на

жену, детей и родителей военнослужащего, если он не успел обзавестись семьей.

«Наследникам больше не придется отдельно принимать на

себя кредитные обязательства, с квартиры будет сниматься обременение сразу

после погашения остатка кредита, что даст возможность близким военнослужащего

распоряжаться имуществом сразу после вступления в наследство», – сказал спикер Госдумы

Вячеслав Володин.

Важно, что принятый законопроект распространяется и на

родителей военнослужащего, подчеркнул председатель нижней палаты. В случае

гибели сына они наследуют обязательства по ипотеке и сами проживают в квартире

или доме, для приобретения которого был оформлен кредит, отметил законодатель.

Он напомнил, что ранее родители военного не могли рассчитывать на

дополнительную помощь государства в выплате кредита.

Напомним, ранее Госдума приняла законопроект,

освобождающий компенсации обманутым дольщикам от налога на доходы физических

лиц (НДФЛ). Соответствующая норма будет применяться в отношении выплат,

полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года.

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