Пенсионер нашел сумку с миллионом рублей в Оренбурге

72-летний горожанин нашел инкассаторскую сумку на дороге. Сознательный гражданин отнес ее в отделение полиции, сообщает RT.
Оказалось, что в сумке находилась вся потерянная сотрудником сумма денег – миллион рублей. Позже стало известно, что собрав деньги, инкассатор положил ее на крышу служебной машины и уехал. По всей видимости, после начала движения сумка просто свалилась с крыши автомобиля. Представители финансовой организации намерены вознаградить честного жителя.
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