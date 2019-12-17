Пенсионер нашел сумку с миллионом рублей в Оренбурге

17.12.2019, 14:12, Разное

72-летний горожанин нашел инкассаторскую сумку на дороге. Сознательный гражданин отнес ее в отделение полиции, сообщает RT. 

Оказалось, что в сумке находилась вся потерянная сотрудником сумма денег – миллион рублей. Позже стало известно, что собрав деньги, инкассатор положил ее на крышу служебной машины и уехал. По всей видимости, после начала движения сумка просто свалилась с крыши автомобиля. Представители финансовой организации намерены вознаградить честного жителя. 



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