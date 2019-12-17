Экипаж севшего с отказавшим двигателем под Астраханью Ту-22М3 наградят

17.12.2019, 14:12, Новости дня

Летчиков Ту-22М3, которые смогли посадить самолет с отказавшим двигателем, отведя его от населенного пункта в Астраханской области, представят к государственным наградам, сообщили в Минобороны России.

«За самоотверженные действия экипажа Ту-22М3, сумевшего отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта, командование ходатайствовало перед министром обороны РФ о представлении летчиков к государственным наградам», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник в Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22М3 произошел отказ двигателя, летчики не пострадали. Пилоты смогли отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и посадить ее на грунт.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Турция намерена ближайшее время отправить в Москву делегацию для обсуждения ситуации в Ливии и возможности отправки туда своих войск, заявил президент страны Тайип Эрдоган в среду. Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать любую поддержку Правительству национального согласия Ливии, включая отправку туда своих военных, при этом она не считает командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика