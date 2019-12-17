Экипаж севшего с отказавшим двигателем под Астраханью Ту-22М3 наградят

Летчиков Ту-22М3, которые смогли посадить самолет с отказавшим двигателем, отведя его от населенного пункта в Астраханской области, представят к государственным наградам, сообщили в Минобороны России.
«За самоотверженные действия экипажа Ту-22М3, сумевшего отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта, командование ходатайствовало перед министром обороны РФ о представлении летчиков к государственным наградам», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Ранее во вторник в Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22М3 произошел отказ двигателя, летчики не пострадали. Пилоты смогли отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и посадить ее на грунт.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Турция намерена ближайшее время отправить в Москву делегацию для обсуждения ситуации в Ливии и возможности отправки туда своих войск, заявил президент страны Тайип Эрдоган в среду. Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать любую поддержку Правительству национального согласия Ливии, включая отправку туда своих военных, при этом она не считает командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Фразы ошибочно приписываемые Сталину / 23 октября
- Не узнать: 65-летняя Успенская резко потеряла в весе / 14 ноября
- Под Москвой в колодце нашли человеческий скелет / 19 ноября
- Мнение: Шокирующая информация / 22 ноября
- В России к 2025 году могут появиться группировки боевых роботов / 23 ноября
- Лошадь в США вернулась на горящее ранчо ради спасения семьи / 5 ноября
- Кристина Агилера, Тейлор Свифт, Селена Гомес и другие на American Music Awards-2019 / 25 ноября
- Рита Дакота засветила полуобнаженную грудь / 30 октября