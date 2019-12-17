Лиза Галкина получила первый «Оскар» за лучшую дебютную роль в фильме «Тот самый концерт»

Лиза Галкина получила свою первую премию «Оскар». Дочь Пугачевой и телеведущего наградили за лучшую дебютную роль в фильме «Тот самый концерт».

Наследница знаменитостей растет очень фотогеничной и артистичной. Фанаты семейства уверены: в будущем Лиза Галкина найдет себя именно в творческой профессии. На днях девочка получила свой первый «Оскар». Кинематографическую награду ей вручили на премьере документальной ленты «Тот самый концерт», который рассказывает о сольном шоу Примадонны в российской столице весной этого года. Фан-клуб певицы передал ее дочери премию собственного изготовления и объявил о победе малышки в категории «Лучшая дебютная роль».

Поклонники супругов и их детей не сомневаются, что «Оскар» станет далеко не последним в карьере юной Лизы Галкиной. Как считают многие, уже сейчас девочка является многообещающей актрисой. Супруги не стали показывать, как ребенок отреагировал на столь знаменательное событие. Скорее всего, юная артистка была очень рада хоть и символичной, но важной премии.

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