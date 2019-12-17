Мнение: Когда люди говорят правду, где-то в раздевалке плачет маленький, одинокий нацист…

Знакомьтесь, небезизвестный персонаж: украинский футболист Роман Зозуля. Поклонник Бандеры, лучший друг украинских карателей и нациков.

Поддерживал «майдан», финансировал нацистские карбаты действующие в зоне, так называемого АТО.

Неоднократно постил фото Бандеры и современных нацистов-карателей на своих страничках в соц.сетях…

Карма настигла урода… В Испании, где он зарабатывал на финансирование украинских карателей (ну и себе на бутерброд с маслом) играя за испанский футбольный клуб «Райо Вальекано», он был изгнан из этого клуба по требованию фанатов. Зозуля пытался подписать контракт с другим испанским клубом «Овьедо», но и фанаты этого клуба настояли на отказе от его услуг.

Наконец «юному» другу нацистов удалось устроиться в футбольный клуб «Альбасете», где руководство и фанаты были менее щепетильны…

Но и здесь его достала рука кармического воздаяния…

Во время проведения чемпионата Испании, фанаты «Райо Вальекано» увидев Зозулю на футбольном поле, начали скандировать «нацист» в его адрес. В итоге матч был сорван.

По словам вице-президента клуба «Альбасете», Виктора Варела, вернувшись в раздевалку Зозуля расплакался… Урод!… Что-же он не плакал, когда его друзья каратели-нацисты убивали женщин, детей и стариков на Донбассе? Урод…

Пусть знают все эти «Зозули» что если ты топишь за Зло, то Добро, рано или поздно, ткнет тебя в это зло по полной…

Об одном жалею, что российские зрители оказались хуже испанских фанатов. И, вместо того чтобы назвать Софочку Ротару «нацисткой», оплатили ей концерт со своих денег и рукоплескали ее пению.

А оплатив концерт этой нацисткой подстилке, они оплатили убийство мирных жителей Донбасса — женщин, стариков, детей… И кровь этих невинно убиенных, теперь будет и на их руках…

Вот как-то так…

P.S. Когда люди говорят правду, где-то в раздевалке плачет маленький, одинокий нацист…

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(с) Александр Скиданов

Источник: Конт

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