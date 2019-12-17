Евгений Петросян напал на журналистов

Артист эстрады поведал, что накануне посетил арт-хаусную постановку «Сказка про последнего ангела» по произведениям Романа Михайлова в постановке Андрея Могучева. Премьера состоялась в Театре Наций.

Выйдя на улицу, Петросян столкнулся со «стервятниками-журналистами». Они поджидали его у входа и, увидев, поспешили задать ему навязчивые вопросы о личной жизни.

«Шел дождь, я пытался скрыться в темноте, но они с камерой и фонарем продолжали снимать и следовать за мной, выкрикивая вопросы. Я хотел послать их по известному адресу, но выхватил микрофон у наглеца и спросил: как же вам не стыдно без согласия снимать человека? На, что он ответил: «Мы – журналисты! Поэтому мы все можем снимать!», – рассказал возмущенный случившимся телеведущий.

Евгению Вагановичу удалось добраться до служебного входа. Туда представителям СМИ доступ запрещен.

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Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny) 16 Дек 2019 в 11:58 PST

«Представляю себе, как эти странные кадры будут интерпретированы сегодня в масс-медиа.

Журналисты! Уймитесь! Не делайте из мухи слона! А из себя…», – негодует юморист.

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