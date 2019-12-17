Российский военкор рассказал, как стал героем фейка

17.12.2019, 13:58, Новости дня

Военный корреспондент издания «Комсомольская правда» Александр Коц прокомментировал историю своего коллеги Евгения Поддубного, ставшего героем фейка.

В понедельник пользователь Facebook Любовь Благушина опубликовала на своей странице фотографию Поддубного, заявив, что это якобы боец так называемой ЧВК «Вагнера» в Сирии. Между тем, коллеги Поддубного утверждают, что российский военкор на самом деле запечатлен на ней с неизвестным военнослужащим сирийских правительственных войск.

Позже пост был удален, но скриншоты с фотографией сохранились в Сети.

Комментируя публикацию, Коц рассказал, что неоднократно оказывался героем фейковых новостей сам. Их авторов вдохновляли фотографии на фоне танков, которые военкор «Комсомолки» любит публиковать в своем Instagram.

«Когда я сделал фото в провинции Хама на фоне сирийских танков и БТР, украинские СМИ проиллюстрировали им статью о «наземной операции РФ в Сирии». Я был назван «российским офицером». Затем в другом материале с той же фотографией я стал «погибшим российским офицером», – рассказал Коц «Ридусу».

По словам журналиста, таких случаев в его жизни было немало. Кроме того, украинские издания ставили фотографии Коца и другого российского корреспондента – Дмитрия Стешина – как иллюстрации к материалам о своих военкорах в Донбассе. 



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