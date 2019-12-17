Главу правозащитного «Мемориала» снова оштрафовали на 100 тысяч рублей

17.12.2019, 13:57, Новости дня

Тверской суд Москвы снова оштрафовал на 100 тысяч рублей главу правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова по статье о нарушении закона об иностранных агентах, сообщает «МБХ медиа».

Роскомнадзор составил протокол на Черкасова за отсутствие маркировки иностранного агента на странице организации во «ВКонтакте».

Накануне Тверской суд оштрафовал на 100 тысяч рублей главу международного общества «Мемориал» Яна Рачинского

Общая сумма штрафов для международного и правозащитного «Мемориала» и его руководителей достигла 3,1 млн рублей, всего рассмотрено 17 протоколов из 28.



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