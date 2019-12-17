Владимир Кличко номинирован на звание лучшего боксера десятилетия по версии Американской ассоциации журналистов, которые пишут о боксе

Бывший украинский боксер Владимир Кличко номинирован Американской ассоциацией журналистов, которые пишут о боксе (BWAA), на звание лучшего боксера десятилетия, сообщает официальный сайт организации.

Кроме Кличко на награду претендуют еще четыре боксера: американцы Флойд Мейвезер и Андре Уорд, а также мексиканец Сауль Альварес и филиппинец Мэнни Пакьяо.

Кличко, Мейвезер и Уорд уже завершили профессиональные карьеры боксеров.

Победитель в номинации будет объявлен 17 января следующего года.

Владимир Кличко первый бой на профессиональном ринге провел в 1996 году, а последний – в 2017-м. За это время украинец провел 69 боев, одержал победу в 64-х из них и потерпел пять поражений. Во время карьеры Кличко владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015) и The Ring (2009-2015).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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