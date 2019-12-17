«Это непозволительно»: Авербух осадил Ягудина из-за травли Тарасовой

Олимпийский чемпион,
вставший на защиту своего тренера Татьяны Тарасовой из-за развернувшейся в ее
адрес травли, перегнул палку. В адрес тех, кто
осуждает наставницу, он высказался очень грубо.
Одна
из пользовательниц Сети в ответ на это заметила, что если Алексей Ягудин
продолжит в таком тоне общаться со своими поклонниками, то будет кататься сам
для себя. Она добавила, что собиралась всей семьей пойти на шоу Ильи Авербуха
«Щелкунчик» с участием Ягудина в Новокузнецке. Однако теперь ей не хочется
смотреть на фигуриста, передает Teleprogramma.pro.
Илья Авербух
встал на сторону оскорбленной поведением Ягудина россиянки. «Согласен с вами!
Это непозволительно. В любом случае. Очень жаль», – ответил в «Инстаграме»
фигурист.
Из Инстаграма Ильи Авербуха pic.twitter.com/zrdMUDPVBT
— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) 17 декабря 2019 г.
Напомним, громкий
скандал в фигурном катании разгорелся после того, как олимпийская чемпионка
Алина Загитова решила сделать перерыв в карьере. Ее решение прокомментировали
звезды фигурного катания. Их слова вызвали неодобрение тренера спортсменки Этери
Тутберидзе, после чего и разгорелся конфликт.
Как писали «Дни.ру», коллега Ильи Авербуха Ягудин близко к сердцу воспринял нападки в сторону Татьяны Тарасовой.
В Сети появилась петиция, автор которой предложил отстранить ее от комментирования спортивных трансляций фигурного катания.
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