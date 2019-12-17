«Это непозволительно»: Авербух осадил Ягудина из-за травли Тарасовой

Олимпийский чемпион,

вставший на защиту своего тренера Татьяны Тарасовой из-за развернувшейся в ее

адрес травли, перегнул палку. В адрес тех, кто

осуждает наставницу, он высказался очень грубо.

Одна

из пользовательниц Сети в ответ на это заметила, что если Алексей Ягудин

продолжит в таком тоне общаться со своими поклонниками, то будет кататься сам

для себя. Она добавила, что собиралась всей семьей пойти на шоу Ильи Авербуха

«Щелкунчик» с участием Ягудина в Новокузнецке. Однако теперь ей не хочется

смотреть на фигуриста, передает Teleprogramma.pro.

Илья Авербух

встал на сторону оскорбленной поведением Ягудина россиянки. «Согласен с вами!

Это непозволительно. В любом случае. Очень жаль», – ответил в «Инстаграме»

фигурист.

Из Инстаграма Ильи Авербуха pic.twitter.com/zrdMUDPVBT

— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) 17 декабря 2019 г.

Напомним, громкий

скандал в фигурном катании разгорелся после того, как олимпийская чемпионка

Алина Загитова решила сделать перерыв в карьере. Ее решение прокомментировали

звезды фигурного катания. Их слова вызвали неодобрение тренера спортсменки Этери

Тутберидзе, после чего и разгорелся конфликт.

Как писали «Дни.ру», коллега Ильи Авербуха Ягудин близко к сердцу воспринял нападки в сторону Татьяны Тарасовой.

В Сети появилась петиция, автор которой предложил отстранить ее от комментирования спортивных трансляций фигурного катания.

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