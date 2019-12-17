«Это непозволительно»: Авербух осадил Ягудина из-за травли Тарасовой

17.12.2019, 13:51, Разное

Олимпийский чемпион,
вставший на защиту своего тренера Татьяны Тарасовой из-за развернувшейся в ее
адрес травли, перегнул палку. В адрес тех, кто
осуждает наставницу, он высказался очень грубо.

Одна
из пользовательниц Сети в ответ на это заметила, что если Алексей Ягудин
продолжит в таком тоне общаться со своими поклонниками, то будет кататься сам
для себя. Она добавила, что собиралась всей семьей пойти на шоу Ильи Авербуха
«Щелкунчик» с участием Ягудина в Новокузнецке. Однако теперь ей не хочется
смотреть на фигуриста, передает Teleprogramma.pro.

Илья Авербух
встал на сторону оскорбленной поведением Ягудина россиянки. «Согласен с вами!
Это непозволительно. В любом случае. Очень жаль», – ответил в «Инстаграме»
фигурист.

Из Инстаграма Ильи Авербуха pic.twitter.com/zrdMUDPVBT

— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) 17 декабря 2019 г.

Напомним, громкий
скандал в фигурном катании разгорелся после того, как олимпийская чемпионка
Алина Загитова решила сделать перерыв в карьере. Ее решение прокомментировали
звезды фигурного катания. Их слова вызвали неодобрение тренера спортсменки Этери
Тутберидзе, после чего и разгорелся конфликт.

Как писали «Дни.ру», коллега Ильи Авербуха Ягудин близко к сердцу воспринял нападки в сторону Татьяны Тарасовой.
В Сети появилась петиция, автор которой предложил отстранить ее от комментирования спортивных трансляций фигурного катания.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Продажи автомобилей в ноябре рухнули. Об этом в начале декабря заявила АЕБ — на 6,4% к прошлому ноябрю. А вчера Росстат порадовал сокращением их производства: сразу на 19,5%, почти на 1/5. Ушел в минус (на 2,1%) и показатель за 11 месяцев. Это — прямой результат конфликта российских элит. Атака Орешкина на Набиуллину (https://t.me/SerpomPo/4245) (с молчаливого […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика