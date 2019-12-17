Жители Самары «поздравили» Пермь с Новым годом стрельбой из автомата

17.12.2019, 13:51, Новости дня

В центре Перми задержали стрелявших из автомата мужчин, информирует региональное ГУ МВД. Подозреваемые рассказали, что таким способом якобы хотели поздравить жителей Перми с Новым годом.

«Просто выпили, погуляли. А для чего он (автомат) тогда продается? Мы не в помещении стреляли или в людей. Я не считаю себя виноватым. Салют [устроили], грубо говоря», – сообщил подозреваемый на видео, опубликованное на сайте ведомства.

 

Мужчины 1995 и 1997 годов рождения приехали в Пермь из Самары на автомобиле, и открыли огонь после посещения ночного клуба. У них изъяли оружие и 15 светозвуковых патронов.

«По результатам проведенного исследования предмет является списанным охолощенным оружием – 7,62 мм модернизированным автоматом Калашикова. Данный автомат предназначен для стрельбы патронами светозвукового действия (холостыми) и не относится к огнестрельному оружию», – отметили в ГУМВД.

Задержанным грозит административное дело по статье «стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах».

Инцидент произошел 14 декабря около клуба «Май-Тай».

В начале декабря в Перми мужчина открыл огонь из ружья по прохожим. Он застрелил из охотничьего ружья женщину, ранил прохожего и водителя наряда группы задержания Росгвардии.



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