Автоновости: Москве на заметку: вместо реагентов-химикатов можно использовать виноград!

Американские ученые предлагают новый способ борьбы со льдом, который позволит не только снизить влияние реагентов на экологию страны, но и немало сэкономить: в США тратят по 5 миллиардов долларов в год на устранение последствий использования обычной химии.

Ежегодно для ликвидации льда и снега на дорогах в США используется около 27 миллионов тонн хлорида натрия. Об этом, как сообщает издание Traffic Technology Today, ученые Вашингтонского университета заявили в статье, опубликованной в специализированном академическом издании.

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По мнению ученых, дорожная соль не растворяется в окружающей среде и может представлять серьезные экологические риски в долгосрочной перспективе. Кроме того, реагенты приводят к заметной коррозии дорожного покрытия, в первую очередь асфальта и бетона. В США сейчас практикуется использование вместе с антиобледенителями свекольного сока, который должен уменьшать коррозионное воздействие, но и он, попадая в водоемы, может причинять вред их обитателям.

Поэтому группа исследователей университета разработала новый антиобледенительный состав на основе органических компонентов: основной получен из виноградной кожуры путем дополнительной обработки и ферментации. Утверждается, что он растапливает лед заметно эффективнее обычной "химии" и не наносит вреда окружающей среде.

Как заявил участник исследовательской группы Сяньмин Ши, ученые разработали своего рода модульную программу: виноград в списке компонентов может быть заменен на любую органику из целого ряда сельскохозяйственных отходов (упоминаются, к примеру, отходы переработки сахарной свеклы и яблок).

Поэтому одну и ту же технологию можно с успехом модифицировать для разных регионов страны в зависимости от того, источник каких именно отходов находится под рукой. Правда, о планах по массовому применению новых составов пока не сообщается.

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