Автоновости: Дмитрий Песков прокомментировал возвращение Opel в Россию

Буквально вчера в России состоялся перезапуск продаж компании Opel, которая вернулась на наш рынок под крылом нового владельца — концерна PSA. Событие, разумеется, не осталось без внимания высокопоставленных чиновников.

В 2015 году марка Opel покинула российский рынок, будучи глубоко убыточной, а вскоре после этого американский концерн General Motors продал компанию французскому альянсу PSA. Однако в этом году "Опель" вернулся в Россию уже с новой модельной линейкой, а старт продаж был объявлен буквально вчера, 16 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что российский автомобильный рынок остается перспективным, несмотря на некоторые колебания.

Opel вернулся в Россию: объявлены старт продаж и рублевые цены!

"Рынок любой страны достаточно подвижен. Есть моменты, когда спрос на автомобили падает, продажи падают. Есть года, когда это, наоборот, растет, но в целом те компании, которые присутствуют здесь, они сохраняют достаточно высокие объемы продаж", — цитируют "РИА Новости" комментарий Пескова относительно возвращения Opel.

Стоит отметить, что перезапуск бренда состоялся в момент, когда российский рынок находится отнюдь не на пике формы. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре 2019 года снизились на 6,4% и составили 156 848 штук. Всего же за 11 месяцев 2019 года объем продаж в России составил 1 580 297 автомобилей, что на 2,8% ниже результат прошлого года.

"Конечно, у них есть определенные конкурентные преимущества. Ну и другие компании, да. Кто-то принимает участие об изменении своей стратегии на том или ином рынке. Со временем с учетом реалий пересматривает эти решения. Рынок в любом случае крупный, и он останется крупным рынком, несмотря на какие-то возможные волатильности из года в год. Это обычная практика", — добавил пресс-секретарь президента РФ.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Продажи автомобилей в ноябре рухнули. Об этом в начале декабря заявила АЕБ — на 6,4% к прошлому ноябрю. А вчера Росстат порадовал сокращением их производства: сразу на 19,5%, почти на 1/5. Ушел в минус (на 2,1%) и показатель за 11 месяцев. Это — прямой результат конфликта российских элит. Атака Орешкина на Набиуллину (https://t.me/SerpomPo/4245) (с молчаливого […]