В Пакистане к смертной казни приговорили бывшего президента Мушаррафа

Пакистанский суд признал виновным в госизмене и подрыве конституционного строя бывшего президента Первеза Мушаррафа и заочно приговорил его к смертной казни, сообщает Reuters.

Бывшего президента признали виновным в нарушении положений конституции, когда в 2007 году он ввел в стране режим чрезвычайного положения. В это же время в стране росли протестные настроения и в страну вернулась главная политическая оппонентка – Беназир Бхутто: Она погибла в теракте через месяц после возвращения на многотысячном митинге в Равалпинди.

Местные издания пишут, что впервые в истории Пакистана суд вынес смертный приговор бывшему лидеру страны.

Ранее Мушаррафа освободили под залог по нескольким пунктас обвинения, его считают также причастным к убийствам лидера националистов провинции Белуджистан Акбара Бугти в 2006 году и убийству экс-премьера Беназир Бхутто.

Сам Мушарраф с 2016 года находится в Дубае на лечении. Он утверждает, что не может вернуться в Пакистан из-за многочисленных проблем со здоровьем.

Мушарраф пришел к власти в 1999 году в ходе военного переворота – он сместил с поста премьер-министра Беназир Бхутто. Ее обвинили в коррупции и заочно приговорили к трем годам лишения свободы.

Он находился на посту президента Пакистана вплоть до 2008 года. Но после массовых протестов ему пришлось подать в отставку.

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