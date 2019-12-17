Грузия, Казахстан, Украина, Беларусь обогнали Россию в рейтинге гендерного равенства

17.12.2019, 13:46, Новости дня

Россия занимает 81 место в мире по гендерному равенству, говорится в докладе, опубликованном на сайте Всемирного экономического форума.

«Всемирный индекс гендерного разрыва» публикуется с 2006 года.

Эксперты ВЭФ, основываясь на национальных статистических данных, измеряют уровень достижений и возможностей мужчин и женщин по экономическому участию, карьерным перспективам, политическим правам, здоровью и продолжительности жизни, а также образованию.

В исследовании говорится о 153 государствах. По гендерному равенству Россия оказалась на 81-м месте (между Сальвадором (80-е) и Эфиопией (82-е).

По сравнению с прошлогодним рейтингом она опустилась на шесть позиций.

Россию обогнали:

Грузия (74 место),
Казахстан (72-е),
Украина (59),
Литва (33), 
Беларусь (29), 
Эстония (26), 
Молдова (23), 
Латвия (11). 

Также Россия вошла в список 85 стран, главами которых в течение последних 50 лет были только мужчины.

В первой тройке по гендерному равенству: 

Исландия (1 место),
Норвегия, 
Финляндия.

Замыкают список:

Пакистан,
Ирак, 
Йемен (153-е место).

По прогнозу экспертов Всемирного экономического форума, гендерное неравенство в мире преодолеют через 99,5 лет. 

В декабре прошлого года эксперты Давоса оценивали сроки достижения этой цели в 108 лет. 



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