Грузия, Казахстан, Украина, Беларусь обогнали Россию в рейтинге гендерного равенства

Россия занимает 81 место в мире по гендерному равенству, говорится в докладе, опубликованном на сайте Всемирного экономического форума.
«Всемирный индекс гендерного разрыва» публикуется с 2006 года.
Эксперты ВЭФ, основываясь на национальных статистических данных, измеряют уровень достижений и возможностей мужчин и женщин по экономическому участию, карьерным перспективам, политическим правам, здоровью и продолжительности жизни, а также образованию.
В исследовании говорится о 153 государствах. По гендерному равенству Россия оказалась на 81-м месте (между Сальвадором (80-е) и Эфиопией (82-е).
По сравнению с прошлогодним рейтингом она опустилась на шесть позиций.
Россию обогнали:
Грузия (74 место),
Казахстан (72-е),
Украина (59),
Литва (33),
Беларусь (29),
Эстония (26),
Молдова (23),
Латвия (11).
Также Россия вошла в список 85 стран, главами которых в течение последних 50 лет были только мужчины.
В первой тройке по гендерному равенству:
Исландия (1 место),
Норвегия,
Финляндия.
Замыкают список:
Пакистан,
Ирак,
Йемен (153-е место).
По прогнозу экспертов Всемирного экономического форума, гендерное неравенство в мире преодолеют через 99,5 лет.
В декабре прошлого года эксперты Давоса оценивали сроки достижения этой цели в 108 лет.
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