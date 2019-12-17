Зеленский в Баку: Азербайджан был, есть и будет для Украины надежным другом, и я уверен, будет стратегическим партнером

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Баку для переговоров со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Украина и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ, заявил Зеленский по результатам встречи с Алиевым, пишет пресс-служба Офиса президента Украины.
«Наши отношения проверены временем. Мы всегда помогали друг другу в трудные минуты, в очень сложные моменты современной истории. А значит, Азербайджан был, есть и будет для Украины надежным другом, и я уверен, что будет стратегическим партнером», – отметил Зеленский.
По его словам, стороны обсудили региональную и национальную безопасность, прежде всего, в контексте войны на востоке Украины и нагорно-карабахского конфликта.
«Мы неизменно поддерживаем друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности наших государств в рамках международно признанных границ. Мы продолжим совместную работу в этом направлении как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций», – сказал Зеленский.
Алиев, в свою очередь, сказал, что государства имеют большой потенциал и возможности для наращивания сотрудничества в туризме.
В ходе визита был подписан ряд двухсторонник документов, сообщает пресс-служба президента Украины.
Так, стороны подписали протокол о намерениях между Одессой и азербайджанским городом Гяднжа, договор между Трускавцом и городом Губа о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и его коллега Эльмар Мамедъяров подписали соглашение о сотрудничестве в сфере регулирования условий ведения бизнеса между Государственной регуляторной службой Украины и министерством экономики Азербайджана, а также соглашение между Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Специальной службой государственной охраны Азербайджанской Республики об организации линии межгосударственного правительственной связи между Киевом и Баку.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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