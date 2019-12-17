Пенсионер вернул инкассаторам потерянную сумку с 1 млн рублей

В Оренбургской области пенсионер нашел на дороге сумку с 1 млн рублей, мужчина отнес ее в полицию, сообщили в региональном МВД.
«ОМВД по Новосергиевскому району обратился 72-летний местный житель, который принес инкассаторскую сумку, которую, как он пояснил, нашел на дороге. Все имеющиеся в сумке денежные средства, а это более 1 млн. рублей, находились на месте», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
До этого в правоохранительные органы поступило сообщение от сотрудника инкассаторской службы о том, что была похищена сумка с 1 млн рублей.
Правоохранители установили, что сотрудник инкассаторской службы, получив выручку в одной из организаций, положил инкассаторскую сумку с денежными средствами на крышу служебного автомобиля, после чего начал движение. Когда он прибыл к зданию банка, то увидел, что сумка пропала.
В 2018 году в Москве у инкассаторов украли 14 млн рублей с помощью «куклы».
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