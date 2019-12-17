Мнение: Триллион на строительство мостов, немецкий Детройт и США против Франции

1. Отдельные читатели усомнились, что Владимира Путина правомерно называть «Великим понтификом» («Великим строителем мостов»). Однако очередные планы правительства лишь подтверждают этот титул – в России за последующие 15 лет будут построены мосты и путепроводы на общую сумму более 1 триллиона рублей:

https://www.mintrans.ru/press-center/news/9380

При формировании проекта Программы заявлено к реализации более 3 900 аварийных и предаварийных искусственных сооружений общей протяженностью свыше 190 000 погонных метров (потребность в финансировании составляет свыше 370 млрд. рублей), 486 путепроводов через железнодорожные пути (общий объем финансирования – свыше 340 млрд. рублей), а также крупные и важные для формирования транспортного каркаса страны объекты в 21 субъекте Российской Федерации (общая потребность в средствах федерального бюджета с 2020 года составляет 415 млрд. рублей).

Ожидаемый в настоящее время общий объем финансирования приоритетных мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту соответствующих объектов на период 2020–2024 годов составляет ориентировочно 507 млрд. рублей.

Также это ответ тем, кто критикует наши власти за крупные мегамосты, вроде моста на остров Русский или планируемого Ленского – якобы они слишком дорогие и потому ненужные.

Как видно, деньги в массовом порядке тратятся и на обычные мосты и путепроводы. А рекордные мосты-гиганты нужны уже хотя бы затем, что сложные в техническом плане проекты помогают повысить общий уровень нашей строительной отрасли.

Напомню, что все крупнейшие стройки мы заносим в соответствующую серию статей на «Руксперте»:

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2000-2004)

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2004-2008)

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Дмитрий_Медведев,_2008-2012)

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2012-2018)

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2018-2024)

2. Швейцарский банк «Креди́т Суи́сс» предрекает автомобильной промышленности Германии печальную судьбу американского Детройта, который когда-то был столицей мирового автопрома, но пришёл в состояние мерзости и запустения:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Упадок_Детройта

https://lenta.ru/news/2019/12/12/germany/

Германская экономика становится «мировым Детройтом», и за золотым веком немецкого автопрома последует упадок, предсказал заместитель председателя глобального инвестиционного комитета Credit Suisse Буркхард Варнхольт, пишет РИА Новости.

Он указал на то, что автомобильная промышленность Германии в последние пять лет переживала золотой век на фоне роста экспорта немецких автомобилей в Китай. Однако «однажды утром они проснулись и поняли, что китайский рынок автопрома уже насыщен», сказал Варнхольт. <…>

В декабре Всемирный банк заявил, что Германия стала эпицентром рецессии в Европе в обрабатывающих отраслях на фоне снижения темпов промпроизводства и ухудшения экономических настроений.

Как сообщалось ранее, немецкая экономика находится на грани кризиса, который неизбежно больно ударит по всему Европейскому Союзу:

https://lenta.ru/news/2019/08/27/crisis/

Для Германии всё может стать ещё хуже, если Дональд Трамп реализует свои угрозы по введению высоких пошлин на немецкую автопродукцию.

3. Полноценная торговая война вскоре может начаться также между США и Францией, да и остальные крупные страны Европы тоже уже на очереди. Вот что пишет об этом «Орда Мордора»:

https://t.me/orda_mordora/2699

Теперь США грозят взвинтить импортные пошлины на 100% на ряд товаров из отдельно взятой Франции, в т.ч. на шампанское, сумочки, сыры, а также продукцию LVMH и L’Oreal. Объём французских товаров, которые могут подпасть под новые американские санкции, оценивается примерно в $2,4 млрд (что, кстати, неплохо за сумки-то, бухлишко и сыр).

Поводом для угроз стал французский цифровой налог в 3%, которым страна обкладывает хайтех-компании вроде Google, Facebook, Apple и Amazon. Идея довольно простая. Париж решил взымать дополнительную плату со структур, чья глобальная выручка составляет $845 млн и более, а выручка во Франции – от $25 млн. А всё почему? А потому, что если ты зарабатываешь деньги во Франции на французах, то пофиг, в какой налоговой гавани ты держишь свой головной офис (ок, гугл?).

Подобную логику разделяет и Турция, предложившая ввести цифровой налог на уровне 7.5%. В Великобритании обе партии предлагают ввести двухпроцентный налог на цифровиков. Перспективой интересуются также Австрия, Испания и Бельгия.

Не можем утверждать, что это они у нас подсмотрели, но в России «налог на Google» работает с 2017 года (кстати, тогда тоже выли об изоляции и уменьшении инвестиционной привлекательности российского рынка). И чисто хронологически получается, что это как бы мы европейцев плохому научили.

Ну, как плохому. Отстаивать национальные интересы в виртуальном пространстве – в целом не такое уж зазорное занятие. Да, французам теперь, возможно, придётся поплатиться сумочками, сыром, вином и шампанским.

Для России антифранцузские тарифы Трампа могут оказаться выгодны. Если французам станет сложнее продавать продукцию своего сельского хозяйства за океан, то они лишний раз крепко задумаются об отмене антироссийских санкций, чтобы мы, в свою очередь, убрали болезненные для европейских фермеров продовольственные контрсанкции.

Источник: Место для дискуссий

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