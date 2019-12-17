Медведев: ситуация с обеспечением жильем детей-сирот далека от идеальной

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев недоволен тем, как многие регионы выполняют свои обязательства по обеспечению жильем детей-сирот. На совещании по вопросу обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, председатель правительства не исключил, что распределение субсидий из федерального бюджета на эти цели может быть скорректировано.

"Ситуация [с обеспечением жильем детей-сирот] далека от идеальной", — констатировал глава кабинета министров. Он напомнил, что "предоставление жилья сиротам — это прежде всего обязательства регионов". "Но многие регионы просто не справляются", — указал Медведев. По его словам, с 2007 года федеральный бюджет софинансирует эти расходы: на 2019 год было выделено примерно 7,4 млрд рублей, на последующие годы планируется выделять примерно 7,7 млрд рублей ежегодно.

Тем не менее, премьер-министр считает, что этих денег "очевидно не хватит". "В 2018 году было обеспечено жильем около 25 тыс. детей-сирот, по итогам этого года, цифра вырастет на 1,5 тыс. — приблизительно до 26,5 тыс.", — отметил председатель правительства.

По его мнению, чтобы решить жилищную проблему детей-сирот, следует принять ряд мер. В частности, необходимо решить вопрос с "неэффективным использованием регионами субсидий из федерального бюджета". "Если брать этот год, то использовано приблизительно две трети федеральной субсидии, одни и те же регионы три года подряд не полностью используют предоставленные деньги. Нужно разобраться, почему это так происходит и, может быть, скорректировать эти обязательства при распределении субсидий, чтобы деньги не простаивали, а пошли на эти цели [обеспечение жильем детей-сирот]", — указал глава кабинета министров.

Он добавил, что также "регионы могли бы и свои остатки как-то иначе использовать". "Давайте проработаем этот вариант, обсудим, насколько это возможно и целесообразно", — предложил председатель правительства.

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