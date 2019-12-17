Ракетоносец Ту-22М3 с отказавшим двигателем приземлился в Астраханской области

17.12.2019, 13:31, Новости дня

 В Астраханской области при выполнении планового полета у самолета Ту-22М3 отказал двигатель. Самолет удалось посадить, сообщили в Минобороны России.

"При выполнении планового полета на самолете Ту-22 произошел отказ двигателя. Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт", — сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, летчики не пострадали, они самостоятельно покинули машину и сейчас находятся на аэродроме базирования. В Минобороны также отметили, что полет осуществлялся без боекомплекта. На земле разрушений нет.

Двухдвигательный сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 с экипажем из четырех человек предназначен для поражения целей на территории противника в стратегической глубине. Сейчас на вооружении ВКС РФ стоят только бомбардировщики Ту-22 в модификации М3. Последняя катастрофа Ту-22МЗ произошла 22 января 2019 года при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). По сообщению Минобороны, три члена экипажа погибли, один получил ранения.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Я кремлебот. Сколько платят?                                                              https://cont.ws/@Starfire/1532740 В Америке имеет место быть попытка импичмента президента Трампа. За что демократы из гнезда Хиллари хотят снять неистового Донни? За его разговор с Зеленским, в ходе которого он прозрачно намекнул украинскому президенту, что надо не только рассчитывать на помощь Америки, но и помогать ей. Например, в деле расследования откровенной коррупции, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика