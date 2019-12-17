Раскрыто тайное стремление США

Михаил Горбачев выразил уверенность ,что задача по обеспечению единоличного военного превосходства в современных условиях не только опасна, но и невыполнима. Однако многие сомневаются, что подобные «мелочи» остановят Вашингтон.

«У американских политиков есть идея-фикс: изменить стратегический баланс сил между США и Россией в пользу США. Таким образом, американские технократы считают, что с помощью систем устрашения – ракет средней и меньшей дальности – они смогут сохранить свое лидерство, которое они катастрофическими темпами утрачивают», – цитирует НСН ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина. Он добавил, что свою военную мощь Вашингтон попытается превратить в инструмент усиления собственной переговорной позиции по всем проблемам на геополитической арене.

Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству pic.twitter.com/skHIF9wkOc

— Светлана Цапакинa (@a16080368) December 17, 2019

Ракеты средней и меньшей дальности выполнят также важную функцию по окончательному закрепощению европейцев. «Если эти ракеты будут размещены в Европе, то Европа становится заложником российско-американских отношений. Американцы будут шантажировать европейцев риском развязывания широкомасштабной войны между США и Россией на территории Европы», – уверен эксперт.

Таким образом, можно сказать, что тайным стремлением США является желание повернуть время в спять, «отмотать» назад несколько десятилетий и привести мир в состояние, в котором тот был во времена холодной войны и гонки вооружений. В успехе этого предприятия многие специалисты сильно сомневаются. Однако, опасаются они, в погоне за своей целью американцы могут спровоцировать многие другие проблемы.

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