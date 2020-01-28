Погода в норме нынешней зимы

В центрально-европейской части России в первые выходные февраля ожидается относительно теплая и облачная погода
Новости

Улица Крестовая очищена от воздушных сетей

31 января
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Новости

В Рыбинске готовы организовать горячее питание для школьников

30 января
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Новости

Пять проектов «ОДК-Сатурн» по развитию производственной системы

30 января
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Изготовление макетов коттеджных поселков

30 января
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